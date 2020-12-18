الإمارات تسجل 1.284 إصابة جديدة بـ"كورونا" وحالة وفاة واحدة

إجمالي الوفيات 630.. بعد رصد ضحية جديدة

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الـ24 ساعة الماضية 1.284 إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد" وحالة وفاة واحدة.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 191.150 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 630 حالة.

وأشارت إلى تسجيل 765 حالة تعافٍ؛ ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 167.306 حالات.