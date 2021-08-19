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الأمير بدر بن سلطان كان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز

الرئيس الموريتاني يصل جدة في طريقه إلى مكة لأداء العمرة

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وصل الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية إلى جدة اليوم في طريقه إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وأمين مدينة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح بن عواض الجابري، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام فؤاد نور، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.