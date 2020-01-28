اجتماع عربي لإعداد ملحق قانوني لتسهيل التجارة في إطار "المنطقة الحرة"

عقد في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية بمشاركة ممثلي وزارات الاقتصاد

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال الاجتماع الخامس للجنة تسهيل التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، بمشاركة ممثلي وزارات الاقتصاد بالدول العربية.

وقال مدير إدارة التكامل الاقتصادي بالجامعة العربية الدكتور بهجت أبو النصر؛ في كلمته في افتتاح أعمال اللجنة: الهدف من الاجتماع الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام، هو استكمال المناقشات لمواد مشروع الملحق القانوني لتسهيل التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

وأضاف: الاجتماع يركز على مناقشة المواد المتعلقة بحرية العبور والتعاون الجمركي وما يلزمه من تدابير لتعزيز الامتثال والتعاون، إضافة إلى توافر المعلومات في ضوء الملاحظات المقدمة من بعض الدول.





وأكد أن الجامعة العربية ودولها الأعضاء تسعى من خلال الاجتماعات لإعداد ملحق قانوني لتسهيل التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة كملحق ضمن البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة حيث تواصل اللجنة عملها بالتفاوض حول بنود الملحق حتى وصلت للبند الثالث عشر في الاجتماع السابق.

وأشار "أبو النصر"؛ إلى أنه تم عرض البنود من 14 إلى 16 من الملحق للتفاوض حولها خلال هذا الاجتماع ليكون بذلك تم الانتهاء من إعداد النسخة الأولى من مشروع الملحق القانوني لتسهيل التجارة.

ومن المقرر أن ترفع اللجنة المشروع لاجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي الشهر المقبل.