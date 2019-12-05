"منصور" يحصل على "الأستاذية" في الإعلام

حصل الدكتور حسن محمد منصور، على درجة (أستاذ) من قسم الإعلام في كلية الآداب بجامعة الملك سعود في الرياض.



وقال الدكتور حسن منصور: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، تلقّيت خطاب سعادة أمين عام المجلس العلمي بترقيتي إلى رتبة (أستاذ) في الإعلام، بعد سبعة أشهر من التحكيم وفحص الإنتاج العلمي".



وأضاف: "الشكر لله أولًا وقبل كل شيء، ولقسم الإعلام في جامعة الملك سعود بكل منسوبيه؛ حيث أُتيحت لنا بيئة مثالية للعمل الأكاديمي المتخصص".



وتلقّى الدكتور حسن منصور التهاني والتبريكات بهذه المناسبة من زملائه في السلك الأكاديمي والمهني، والأقارب، والأصدقاء، مشيرين إلى أنه "صاحب عطاء علمي متميز، ونموذج لأستاذ جاد وخلوق ومبدع".