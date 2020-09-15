الباحة.. نجاح تركيب جهاز للشلل الرعاشي لمريض يعاني من "باركنسون"

يتكوّن من مضخة تقوم على استمرارية إعطاء الدواء.. حالته الصحية مستقرة

نجح -بفضل الله- فريق طبي في قسم المخ والأعصاب في مستشفى الملك فهد بالباحة، في تركيب أول جهاز مضخة لدواء الشلل الرعاشي في منطقة الباحة لمريض مصاب بمرض الباركنسون "شلل رعاشي".

ويتكون هذا الجهاز من مضخة تقوم على استمرارية إعطاء الدواء على شكل مادة هلامية عن طريق فتحة في البطن إلى جدار المعدة وينتهي في قناة الاثني عشر خلال اليوم كاملاً، بحيث يسهل امتصاصه، وبالتالي تحسن الأعراض الناجمة عن مرض الباركنسون "الشلل الرعاشي"، علماً أنه لا يتم تركيب الجهاز إلا بعد التأكد من أن المريض مصاب بمرض الباركنسون في حاله متقدمة ولديه قابلية للاستفادة من الدواء، كما يتم اختبار المريض حسب معايير معينة.

وبحمد الله، تمت العملية بنجاح وخرج المريض من المستشفى، وحالته مستقرة بفضل الله.