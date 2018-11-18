أمير القصيم يشكِّل لجنة عاجلة للتحقيق في أوجه القصور بعد الأمطار الغزيرة

توعَّد بمحاسبة مَن يتهاون بحياة الآخرين

وجَّه أمير القصيم، الدكتور فيصل بن مشعل، بتشكيل لجنة رقابية عاجلة برئاسة وكيل إمارة المنطقة، الدكتور عبدالرحمن الوزان، وعضوية كل من أمين المنطقة المهندس محمد المجلي، ومدير شرطة المنطقة اللواء بدر آل طالب، ومدير إدارة الدفاع المدني بالمنطقة اللواء عبدالرحمن الصالح؛ وذلك لتولي الرصد والتحقيق بما لوحظ من خلال المتغيرات الجوية التي تمر بها المنطقة من أوجه القصور، ومسؤولية حدوث الأخطاءالفنية التي تشكل خطرًا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وذلك بعد ساعات من توجيهه بتشكيل لجنة تعويض المتضررين من الأمطارالتي هطلت مؤخرًا.

وقال المتحدث الرسمي لإمارة المنطقة عبدالرحمن بن محمد السعيد: "اللجنة التي وجّه أمير القصيم بتشكيلها تأتي لبذل المزيد من الجهد لمتابعة البلاغات الواردة، وتحديد ومعالجة القصور لدى بعض الجهات الحكومية، والأقسام الرقابية بالجهات ذات العلاقة للبلاغات الواردة إليها".

وأضاف: "توجيه أمير القصيم بتشكيل اللجنة ينص على رصد وتقييم أعمال الجهات ذات العلاقة لعدم تكرار الأخطاء الفنية، وأوجه القصور التي تشكل خطرًا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم من انهيارات في الشوارع والطرقات وبعض تمديدات الكهرباء غير الآمنة، والمرافق الحكومية غير المزودة بوسائل السلامة".

واختتم: "الأمير فيصل بن مشعل شدد على تحديد أوجه القصور، ومسؤولية حدوثها، والرفع بما يتم لاتخاذ الإجراءات النظامية الكفيلة بمحاسبة كل مقصّر ومتهاون في الأرواح والممتلكات لعدم تكرار وحصول أي مكروه لا قدر الله ، سائلين المولى - عز وجل - أن يحفظ الجميع".