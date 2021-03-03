المسند يتوقع انخفاضًا في درجات الحرارة حتى الأحد القادم

قال: أبريل ومايو الأكثر نسبة في تكرار العواصف الغبارية

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند، أن تكون الرياح اليوم جنوبية إلى جنوبية غربية دافئة ونشطة، وقد تثير بعض #الغبار على أجزاء من مناطق #المدينة #مكة #الباحة بالإضافة للوسطى.

وأضاف عبر حسابه في تويتر : درجة الحرارة مجددًا تنخفض قليلًا خلال الأيام القادمة حتى يوم الأحد حيث تعاود الارتفاع قليلًا.

وقال: يعتبر شهرا #أبريل و #مايو الأكثر نسبة في تكرار العواصف الغبارية خلال العام؛ وعليه إذا كان عندك مناسبة خارجية احرص أن تكون قبلهما أو بعدهما.