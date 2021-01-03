جامعة جدة تطلق مخيمها الربيعي التدريبي 2021.. عن بُعد

يستمر لأسبوعين ويشتمل على 8 دورات بواقع 39 ساعة تدريبية

أطلقت جامعة جدة، ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، مخيمها الربيعي التدريبي 2021، ضمن برنامج جامعة بلا أسوار، ووفق نظام التدريب عن بُعد.

ويأتي المخيم بمتابعة رئيس جامعة جدة، الدكتور عدنان الحميدان، وفي إطار المساهمة المجتمعية الفاعلة للجامعة واهتمامها بتعزيز الصلة بين الجامعة والمجتمع، ونقل المعرفة والمهارة والخبرة لكافة أفراد المجتمع في فترة ما بعد جائحة كورونا.

وأوضح عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة، الدكتور أشرف محمد باداود، أن هذه البرامج التدريبية تستمر لمدة أسبوعين وتشتمل على ثمان دورات بواقع 39 ساعة تدريبية، ويقدمها نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالتعاون مع عدد من جهات الجامعة ومنها معهد اللغة الإنجليزية، وكلية علوم وهندسة الحاسب وكلية العلوم، وإدارة التخطيط الإداري. وتتضمن مجموعة من البرامج التي تهم الأسرة والمجتمع كبرامج اللغة الإنجليزية للأغراض الطبية، أخلاقيات العمل والوظيفة، مهارات القيادة الاحترافية، أخلاقيات البحث العلمي، استخدامات الروبوتات في اللوجستيات، جودة الحياة بعد كورونا، مقدمة في اللغة الفرنسية، بالإضافة إلى ورشة عمل عن كتاب السماح بالرحيل لحياة أكثر إنتاجاً وابداعاً.

وطالب عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر، الراغبين في الالتحاق بهذه البرامج التسجيل من خلال الرابط: (https://rb.gy/wz5sro ) متمنياً للجميع التوفيق.