"أمانة مكة": موقع البروز الصخري والأرض الترابية بالشرائع ضمن العقود الجارية

تفاعلا مع "سبق".. و"الشريف": التنفيذ سيتم وفق البرامج الزمنية المحددة

تفاعلت أمانة العاصمة المقدّسة مع ما نشرته "سبق"، بعنوان "مكة.. بروز صخري وأرض ترابية تثير الأتربة والغبار أمام مدرسة بالشرائع"، مشيرة إلى أن الموقع -محل الشكوى- ضمن العقود الجارية لدى إدارة تشغيل وصيانة الطرق.

وأكد مدير عام الإعلام والتواصل المؤسسي بأمانة العاصمة المقدسة، رعد بن محمد الشريف، أن التنفيذ سيتم وفق الخطط المحددة والبرامج الزمنية الموضوعة.