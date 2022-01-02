"أمانة مكة": موقع البروز الصخري والأرض الترابية بالشرائع ضمن العقود الجارية

تفاعلا مع "سبق".. و"الشريف": التنفيذ سيتم وفق البرامج الزمنية المحددة

تفاعلت أمانة العاصمة المقدّسة مع ما نشرته "سبق"، بعنوان "مكة.. بروز صخري وأرض ترابية تثير الأتربة والغبار أمام مدرسة بالشرائع"، مشيرة إلى أن الموقع -محل الشكوى- ضمن العقود الجارية لدى إدارة تشغيل وصيانة الطرق.

وأكد مدير عام الإعلام والتواصل المؤسسي بأمانة العاصمة المقدسة، رعد بن محمد الشريف، أن التنفيذ سيتم وفق الخطط المحددة والبرامج الزمنية الموضوعة.

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02 يناير 2022 - 29 جمادى الأول 1443 01:22 PM

تفاعلا مع "سبق".. و"الشريف": التنفيذ سيتم وفق البرامج الزمنية المحددة

"أمانة مكة": موقع البروز الصخري والأرض الترابية بالشرائع ضمن العقود الجارية

صحيفة سبق الإلكترونية

مكة المكرمة

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تفاعلت أمانة العاصمة المقدّسة مع ما نشرته "سبق"، بعنوان "مكة.. بروز صخري وأرض ترابية تثير الأتربة والغبار أمام مدرسة بالشرائع"، مشيرة إلى أن الموقع -محل الشكوى- ضمن العقود الجارية لدى إدارة تشغيل وصيانة الطرق.

وأكد مدير عام الإعلام والتواصل المؤسسي بأمانة العاصمة المقدسة، رعد بن محمد الشريف، أن التنفيذ سيتم وفق الخطط المحددة والبرامج الزمنية الموضوعة.

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