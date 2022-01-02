"أمانة مكة": موقع البروز الصخري والأرض الترابية بالشرائع ضمن العقود الجارية

تفاعلت أمانة العاصمة المقدّسة مع ما نشرته "سبق"، بعنوان "مكة.. بروز صخري وأرض ترابية تثير الأتربة والغبار أمام مدرسة بالشرائع"، مشيرة إلى أن الموقع -محل الشكوى- ضمن العقود الجارية لدى إدارة تشغيل وصيانة الطرق.
وأكد مدير عام الإعلام والتواصل المؤسسي بأمانة العاصمة المقدسة، رعد بن محمد الشريف، أن التنفيذ سيتم وفق الخطط المحددة والبرامج الزمنية الموضوعة.
تفاعلا مع "سبق".. و"الشريف": التنفيذ سيتم وفق البرامج الزمنية المحددة
تفاعلت أمانة العاصمة المقدّسة مع ما نشرته "سبق"، بعنوان "مكة.. بروز صخري وأرض ترابية تثير الأتربة والغبار أمام مدرسة بالشرائع"، مشيرة إلى أن الموقع -محل الشكوى- ضمن العقود الجارية لدى إدارة تشغيل وصيانة الطرق.
وأكد مدير عام الإعلام والتواصل المؤسسي بأمانة العاصمة المقدسة، رعد بن محمد الشريف، أن التنفيذ سيتم وفق الخطط المحددة والبرامج الزمنية الموضوعة.