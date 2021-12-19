بعد ارتفاع أسعارها.. هل باتت اللحوم الحمراء حكرًا على موائد الأغنياء؟

تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية يرصد أسواقها بعدة دول عربية

يرصد تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" ارتفاع أسعار اللحوم في الدول العربية، ويقول: "لا يخجل كثيرون ممن استطلعنا آراءهم في عدة دول عربية من الاعتراف بأن تناول اللحوم الحمراء بالنسبة لهم أضحى ترفًا لا يقدرون عليه".

مع ارتفاع الأسعار وتدهور قيمة العملات الوطنية، وانخفاض الأجور، تأثرت قدرة الأفراد في تضمين اللحوم الحمراء في نظامهم الغذائي بدول مثل مصر والأراضي الفلسطينية وسوريا ولبنان وغيرها.

ارتفاع الأسعار عالميًا

وتنقل "بي بي سي" عن الخبير الاقتصادي الأردني، يوسف ضمره، أن أبرز أسباب الغلاء لا يرتبط بالداخل.

"الارتفاع الذي يحدث على المواد الغذائية سببه الأساسي خارجي. ولا سيما حين نتحدث عن الدول التي ليس لديها اكتفاء ذاتي مثل الأردن، إذ تضطر إلى الاعتماد على الاستيراد بشكل كبير بطبيعة الحال، وهذا يتضمن أجور النقل ومختلف الرسوم المترتبة على عملية التصدير. ومع ارتفاع الأسعار عالميًا في ظل وباء كورونا ينعكس ذلك على سعر البيع داخليًا".

مقارنة

ويضيف التقرير، عند مقارنة بعض البلدان الغربية بالدول العربية، نجد تفاوتًا كبيرًا ما بين سعر اللحم وقدرة الفرد على تأمينه للأسرة، ففي بريطانيا مثلًا يبلغ سعر كيلو جرام من اللحوم الحمراء ( البقر والغنم) حوالى 10 جنيهات إسترلينية وهو ما يعادل قرابة 14 دولارًا، ومتوسط دخل الفرد في بريطانيا يبلغ 2000 جنيها، أي 2500 دولار شهريًا تقريبًا.

ما هو حال أسعار اللحوم في المنطقة العربية؟

في مصر، البلد العربي الأكثر اكتظاظًا بالسكان، ارتفع متوسط سعر الكيلو جرام من اللحم الطازج في الآونة الأخيرة إلى 140 جنيهًا مصريًا، أي ما يعادل 9 دولارات أمريكية، في حين أن متوسط دخل الفرد حسب أحدث تقرير للبنك الدولي يبلغ ما يعادل 217 دولارًا شهريًا.

أما في السودان، فيبلغ معدل سعر الكيلو من اللحم الأحمر نحو 5 دولارات بينما متوسط دخل الفرد هناك لا يتعدى الـ 46 دولارًا، حسب التقرير الدولي.

الأردن أعلى دول العالم من حيث أسعار اللحوم

تظهر الأرقام أن الأردن ربما يكون من أعلى دول العالم من حيث أسعار اللحوم الحمراء، ولا سيما الطازجة منها، ومع استمرار أسعار اللحوم يتحول الطبق الوطني الأردني وهو المنسف، إلى عادة غذائية مكلفة. بعدما بلغ متوسط كيلو اللحوم الحمراء فيها 15 دولارًا، فيما لا يتجاوز متوسط دخل الموظف أكثر من 344 دولارًا شهريًا.

أما قطاع غزة المحاصر، فيصل سعر الكيلو جرام الواحد فيه، إلى ما يعادل 11 دولارًا.

استهلاك اللحوم

ورغم ضيق العيش وصعوبة إمداد المائدة باللحوم، تشير الأرقام إلى أن الأراضي الفلسطينية تتصدر القائمة العربية من حيث استهلاك اللحوم، وحسب آخر تقرير صدر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة. فقد بلغ متوسط الاستهلاك 97 كيلوجرامًا للفرد الواحد سنويًا.

تليها الدول الخليجية حيث الدخول المرتفعة والظروف المعيشية الأفضل، مثل الكويت بمعدل استهلاك يفوق 67 كيلوجرامًا سنويًا للفرد، وبعدها بالترتيب تأتي الإمارات العربية المتحدة بأكثر من 60 كيلو، ثم السعودية بحوالي 54 كيلوجرامًا للفرد سنويًا، وتتذيل سلطنة عُمان القائمة بمعدل استهلاك يزيد عن 40 كيلو للفرد سنويًا.

من المؤكد أن الثقافة العربية ليست وحدها التي تحتفي بتناول اللحوم الحمراء، إذ لا تزال دول أخرى مثل الأرجنتين والبرازيل والولايات المتحدة في مقدمة "آكلي اللحوم"، وهو أمر يؤكد أن مائدة اللحوم ترتبط إلى حد كبير بالوفرة والرفاهية.

هذه الصورة الشائعة عن المائدة العامرة باللحوم، تتناقض إلى حد كبير مع ما تخلص إليه دراسات علمية أخيرة من تحذيرات من الإفراط في تناول اللحوم الحمراء بسبب ما يمكن أن تحمله من آثار سلبية على الصحة العامة.