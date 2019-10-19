حصاد الـ 100 يوم .. محاكم وكتابات "العدل" نفّذت 3.3 مليون عملية

منصة ذكاء الأعمال: 1.2 مليون عملية توثيق منها 180 ألفاً للعقارات

كشفت منصة ذكاء الأعمال الرقمية بوزارة العدل، أن المحاكم وكتابات العدل نفذت نحو 3.3 مليون عملية، خلال الـ 100 يوم الماضية.

وقالت الوزارة: محاكم الدرجة الأولى "العامة، التجارية، العمالية، الأحوال الشخصية، الجزائية"، عقدت نحو 842 ألف جلسة، وأصدرت ما يزيد على 322 ألف حكم، إضافة إلى تنفيذ عمليات أخرى بلغت نحو 422 ألف عملية للمستفيدين، خلال الـ 100 يوم الماضية.

وأضافت: خلال الفترة ذاتها، قدمت كتابات العدل خدمات توثيق العقارات من إفراغ وغيره، إضافة إلى إصدار الوكالات الإلكترونية أو التي تستلزم الحضور لمقار التوثيق العدلية بواقع 1.2 مليون عملية توثيق منها 180 ألف عملية لتوثيق العقارات.

وفيما يتعلق بمحاكم التنفيذ؛ أشارت الوزارة إلى أن إجمالي العمليات المنفّذة من خلالها بلغ نحو 500 ألف عملية خلال الفترة ذاتها.

وأوضحت أن التحول الرقمي لمحاكم التنفيذ مكّن المستفيدين من الحصول على الخدمات عبر البوابة الإلكترونية لوزارة العدل www.moj.gov.sa، وأن تقديم طلبات التنفيذ لا يستلزم الحضور إلا في نطاق ضيق.