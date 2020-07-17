"صحة بيشة" تكرم مدير مستشفى الولادة والأطفال بالمحافظة

لتحقيق أعلى نسبة رضا للمرضى خلال الربع الثاني من 2020

كرم مدير عام الشؤون الصحية بمحافظة بيشة مدير مستشفى الولادة والأطفال عبيد بن سعد الأكلبي لحصولهم على تحقيق أعلى نسبة رضا للمرضى خلال الربع الثاني من 2020 لتقييم مركز اضطرابات النمو والسلوك على مستوى الوزارة.

جاء ذلك أثناء زيارة قام بها للمستشفى التقى من خلالها بالكوادر العاملة بالمستشفى، وشكرهم وحثهم على بذل مزيد من الجهد، والتفاني في تقديم خدمة متميزة للمستفيدين من خدمات المستشفى.

ويعد مستشفى الولادة والأطفال في بيشة من المستشفيات الحديثة في بيشة ومعلماً طبياً متخصصاً تم تطويره على أفضل المستويات بعد تطوير بيئة العمل لتقديم الرعاية للأطفال من قبل أطباء متمرسين لتقديم الخدمات الطبية المميزة التي تراعي مشاعر الأطفال وحالتهم النفسية بوسائل ترفيهية هادفة.