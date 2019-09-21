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تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية.. تحذير لقائدي المركبات على الطرق السريعة

"الأرصاد" تنبه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على نجران

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات، حبونا، ويدمة، وثار، وبدرالجنوب، وشرورة، وخباش تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.