قبل الآسيوية.. النصر يخسر "أمرابط" ويستقبل "كيم"

بات في حكم المؤكد غياب المحترف "المغربي" نور الدين أمرابط، عن مشاركة الفريق الكروي الأول النصـراوي في دوري أبطال آسـيا، بعد تعرض اللاعـب للإصـابة مؤخـراً" تمزق في عضلة الفخذ الأمامية " مما سيغيبه شهراً كاملاً عن الملاعب.

من جهة ثانية، يصل مساء اليوم اللاعب الكوري كيم جين سو إلى الرياض، من أجل الانضمام لبعثة النصر المغادرة إلى قطر، لخوض بقية المنافسات الآسيوية من دوري الأبطال.

12

06 سبتمبر 2020 - 18 محرّم 1442 08:44 PM

قبل الآسيوية.. النصر يخسر "أمرابط" ويستقبل "كيم"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

12 11,478

بات في حكم المؤكد غياب المحترف "المغربي" نور الدين أمرابط، عن مشاركة الفريق الكروي الأول النصـراوي في دوري أبطال آسـيا، بعد تعرض اللاعـب للإصـابة مؤخـراً" تمزق في عضلة الفخذ الأمامية " مما سيغيبه شهراً كاملاً عن الملاعب.

من جهة ثانية، يصل مساء اليوم اللاعب الكوري كيم جين سو إلى الرياض، من أجل الانضمام لبعثة النصر المغادرة إلى قطر، لخوض بقية المنافسات الآسيوية من دوري الأبطال.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020