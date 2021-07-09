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أشادوا بحسن التعامل وابتسامة الكوادر الطبية منذ دخولهم وحتى حصولهم على اللقاح

مواطنون ومقيمون بـ"ينبع" يشيدون بتدابير "كورونا".. "صحة الإنسان" أولاً

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أشاد عددٌ من المواطنين والمقيمين بمحافظة ينبع بالجهود والتدابير الصحية والوقائية التي اتخذتها القيادة الرشيدة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين من آثار جائحة كورونا بتكثيف الإجراءات الاحترازية الاستباقية، والتشديد على أن صحة الإنسان أولاً، وتوفير اللقاحات الآمنة والمعتمدة دوليًا في وقت قياسي للحد من انتشار هذا الفيروس.



وتفصيلاً، أشاد عددٌ من الموطنين والمقيمين بجهود فريق مركز اللقاحات بمحافظة ينبع، وذلك بحسن التنظيم المشاهد في مراكز اللقاحات من الكوادر الطبية والإدارية والعناية والتيسير والتنظيم في الحصول على اللقاح وحسن التعامل مع الجميع، وابتسامة الكوادر الطبية التي تقوم بأعمال مميزة لخدمة الجميع منذ دخولهم وحتى حصولهم على اللقاح وخروجهم من مراكز اللقاحات.



يُذكر أن القطاع الصحي بمحافظة ينبع يواصل تقديم خدمة لقاح كورونا داخل المحافظة وبعض المراكز التابعة لها للمواطنين والمقيمين بعد تهيئتها لاستقبال أعداد كبيرة من المستفيدين بطريقة منظمة من خلال تجهيز عددٍ من العيادات لتلقي اللقاحات يديرها نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة والمدربة وفقًا للإجراءات الطبية المرتبطة بلقاح كورونا.