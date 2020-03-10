انتبه.. معقِّم اليدَيْن ليس فعَّالاً ولا يقتل فيروس كورونا

خبراء: ليست فعَّالة مثل استخدام الماء الساخن والصابون

كشف تقرير، نشرته صحيفة الـ"ميرور" البريطانية، أن هناك عددًا من الإجراءات الوقائية التي يمكن اتخاذها لخفض خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد القاتل.

وتؤكد الصحيفة -بحسب ما نقله عنها موقع روسيا اليوم- أن إحدى هذه الطرق الرئيسة تشمل غسل اليدين بشكل منتظم، على الرغم من صعوبة تطبيق ذلك أثناء التنقل.

ويشير التقرير إلى أنه على الرغم من أن معقمات الأيدي تشكل بديلاً رائعًا خارج المنزل إلا أن الخبراء حذَّروا من أنها ليست فعَّالة مثل استخدام الماء الساخن والصابون.

والآن أنشأ Popular Science رسمًا بيانيًّا مفيدًا لإظهار مدى فاعلية معقمات الأيدي، وجميع البكتيريا التي لن تقتلها.

وأوضح الخبراء أن معقم الأيدي يقتل بعض الكائنات الحية الدقيقة، وفعَّال ضد مجموعة من الكائنات الحية الدقيقة، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية والسل، ومع ذلك لا يعد وقائيًّا ضد 8 كائنات دقيقة رئيسية، منها فيروس كورونا. واستنادًا إلى ذلك يحثُّ الخبراء الناس على غسل أيديهم بالماء الساخن والصابون حيثما كانوا ما أمكنهم ذلك.