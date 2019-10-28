وكيل إمارة الرياض يفتتح معرض البخور والعطور الدولي الثاني

سيتضمن فعاليات عدة ومن أبرزها متحف "النوادر" وأكبر شجرة

نيابة عن أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، افتتح وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، معرض البخور والعطور الدولي الثاني، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، وذلك من تاريخ 27 أكتوبر الجاري حتى 1 نوفمبر القادم.

ويتيح المعرض للزوار الاختيار من الشركات المتخصصة في مجال البخور والعطور ودهن العود محلياً وخارجياً، والتواصل المباشر عبر عرض وتسويق كل ما هو جديد في عالم العطورات.

وسيتضمن معرض البخور والعطور الدولي الثاني، عديد الفعاليات، ومن أبرزها متحف نوادر البخور والعود وأكبر شجرة عود، ومزاد يومي على أرقى أنواع العود والبخور.

ويعتبر معرض البخور والعطور الدولي الأكبر بين المعارض المتخصصة في الشرق الأوسط حيث تشارك فيه أكثر من 150 شركة سعودية وخليجية، حيث يجمع تحت سقف واحد كبرى الشركات المتخصصة في مجال البخور والعطور ودهن العود محلياً وخارجياً.

ويتيح المعرض للزوار فرصة لاختيار جميع ما يحتاجونه من بخور وعود من شركات متعددة في مكان واحد كما يتيح للعارضين فرص التواصل المباشر مع العملاء عبر عرض وتسويق منتجاتهم وكل ما هو جديد في هذا المجال.

ومن جانبه، قال شبيب محمد آل شبيب أحد المشاركين: سعدنا جداً بالحضور الكثيف للمعرض رغم قيامه في منتصف الأسبوع وأكثر ما أثلج صدري رؤية نخبة من الشباب والشابات السعوديين ينظمون هكذا فعالية بكل ثقة وسلاسة.

وتابع: يعتبر المعرض دعماً لجميع الشركات السعودية والخليجية إذ يمتاز بتنوع العطورات ما بين شرقية وغربية وهي فرصة للتنافس الشريف بين المشاركين لتقديم كل ما هو جديد في عالم البخور والعود ويضم المعرض متحفاً يحتوي على أنواع من الأعواد النادرة التي يصل قيمة الكيلو الواحد إلى نصف مليون ريال.

وأضاف: يفتح المعرض أبوابه يومياً طيلة فترة قيامه من الساعة الرابعة حتى الساعة الحادية عشرة.