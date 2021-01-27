هيئة مكة تبحث تعزيز الشراكة مع مديرية مكافحة المخدرات وتفعيل حملة "الصلاة نور"

"العمري" أشاد بمحاربة المملكة الأفكار الهدامة وحرصها على تحقيق الأمن للمواطنين

قام مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي المنكر بمنطقة مكة المكرمة الشيخ: فؤاد بن سعود العمري، بزيارة لمديرية مكافحة المخدرات بالمنطقة.

وبحث "العمري" مع مدير عام المديرية بالمنطقة اللواء محمد بن سعيد القرني، سبل التعاون بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمديرية وتعزيز جانب الشراكة بينهما.

كما تم تفعيل حملة (الصلاة نور) والتي دشنها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في جميع إدارات وفروع وأقسام المديرية بالمنطقة.

وألقى "العمري" محاضرة توعوية لمنسوبي مديرية مكافحة المخدرات بعنوان: (الصلاة نور) تناول فيها أهمية الصلاة وفضلها وعظم شأنها في حياة المسلم وعظم هذه الشعيرة المباركة.

وتطرق في حديثه عن فضل هذه البلاد المباركة وبذلها الغالي والنفيس في الحفاظ على أمن المواطنين واستقرارهم ودور المملكة العربية السعودية في محاربة الأفكار الضالة والهدامة وحرصها على تحقيق الأمن والأمان.

وحذر "العمري" من التحزب والانتماء إلى الجماعات مذكرًا بخطورة الخوارج وأفكارهم.

وتأتي هذه الزيارات ضمن توجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن الله السند سدده الله في إطار التعاون المشترك بين الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة.