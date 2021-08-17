الجهات المختصة تتمكن من تحييد خطر حيوان هائج في أحد شوارع الرياض

تَمكنت الجهات المختصة -بمساندة الجهات الأمنية- من تحييد خطر حيوان خارج عن السيطرة في أحد شوارع الرياض، بعد فراره من مركبة كانت تنقله؛ مشكّلًا خطرًا على مرتادي الشارع والممتلكات العامة ومتنقلًا بين السيارات وأمام واجهات المحلات؛ ليتسبب في فوضى كبيرة على الرغم من محاولات تخديره من قِبَل الجهة المختصة.. ولعدم استجابته للتخدير، تم تحييد خطره من الجهات الأمنية وتسليمه للجهة المختصة.