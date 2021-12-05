حملة لزراعة 2000 شجرة بالقطيف ضمن مبادرة السعودية الخضراء

بمشاركة ٤٧٨ متطوعًا ومتطوعة في مختلف مدن وبلدات محافظة

نفذت أمانة المنطقة الشرقية اليوم حملة لزراعة 2000 شجرة وشتلة ضمن مبادرة السعودية خضراء بمشاركة ٤٧٨ متطوعًا ومتطوعة، وذلك في مختلف مدن وبلدات محافظة القطيف.



وتهدف الحملة -التي شملت زرع ميدان القلعة وكورنيش المحيسنيات وحديقة الحزم بمدينة صفوى وعدد من الجزر الوسطية- إلى زيادة الغطاء النباتي والحد من آثار التصحر، وحماية البيئة وتحسين مستوى جودة الحياة.



وانطلقت أعمال المبادرة بزراعة مجموعة من الشتلات المتنوعة التي شملت " الأكاسيا - والنيم - والياسمين الهندي - والجهنمية "، حيث جرى اختيار هذه الشتلات نظرًا لدورها البيئي والجمالي المهم، وملاءمتها للظروف البيئية والمناخية للمنطقة، وانخفاض تكلفة العناية بها وتحملها للحرارة، إضافة إلى ما تُسهم به تلك الأشجار في خلق منظر جمالي كونها تُعد أشجارًا للظل، ودورها في تحسين المناخ والبيئة، والإسهام في تحسين المشهد الحضري للمحافظة.



وتأتي هذه المبادرات ضمن المبادرات المجتمعية التي تنفذها أمانة المنطقة الشرقية، وتدعمها بلدية المحافظة لنشر ثقافة التشجير وأهمية زراعة الأشجار ودورها البيئي في تلطيف وتنقية الهواء وزيادة الرقعة الخضراء وتحسين المشهد الحضري.