الموسم الأنعم.. "الزعاق": اليوم آخر سهيل وغدًا أول الوسم.. ستتغير الأجواء

قال: فيه يتسم وجه السماء باللطف وتنهض الرياح الشمالية المدهونة بالبرودة

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، أن ‏اليوم الأحد هو آخر سهيل وغدًا الاثنين أول الوسم.

وأضاف الزعاق في تغريدة على حسابه بتويتر، أن موسم الوسم هو الموسم الأنعم على مستوى العالم العربي والخليج على وجه الخصوص؛ وفيه يتسم وجه السماء باللطف، وتنهض الرياح الشمالية المدهونة بالبرودة.

وتابع: في هذا الموسم تقبل الأرض غرس الشتلات وتبذر جميع المزروعات الشتوية؛ وهذا الأسبوع الأول منه، وسنلاحظ تغيرًا في الأجواء.