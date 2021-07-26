مدير شرطة "رنية" يقلّد "الخشي" رتبة "رائد"

قلّد مدير شرطة رنية العميد ياسر بن عيضة الحمياني، النقيب رشيد بن سليم الخشي، رتبته الجديدة "رائد"، بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته.

وهنّأ العميد "الحمياني" الرائد "الخشي" بهذه المناسبة؛ متمنيًا له التوفيق والسداد، وأن تكون الثقة الملكية حافزًا له لبذل الغالي والنفيس لخدمة الدين، ثم المليك والوطن في مجال عمله.

وعبّر الرائد "الخشي" عن سعادته وفخره بهذه الترقية؛ مؤكدًا أنها تُمثل حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء؛ خدمة للدين ثم الملك والوطن.