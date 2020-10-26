روسيا.. بدء إنتاج لقاح "سبوتنيك-V" قبل ديسمبر المقبل

شركة "بيوكاد" تكيّف تقنياتها الإنتاجية مع المعايير المقررة

أعلنت شركة روسية متخصصة في إنتاج الأدوية عن نيتها البدء في الإنتاج الصناعي للقاح الروسي الأول لفيروس كورونا المستجد، "سبوتنيك-V"، قبل حلول شهر ديسمبر المقبل.

وقالت المتحدثة باسم شركة "بيوكاد" إيرينا كينيوخوفا: إن الشركة تعمل حاليا على تكييف تقنياتها الإنتاجية مع معايير اللقاح الذي تم تطويره في مركز "غاماليا" التابع لوزارة الصحة الروسية، والذي تم تسجيله رسميا في 11 أغسطس الماضي.

ووفق "روسيا اليوم"، أكدت شركة روسية أخرى وهي "بينوفارم" أن مصنعها في مدينة زيلينوغراد بضواحي موسكو بصدد إتمام استعداده للبدء في إنتاج لقاح "سبوتنيك-V" صناعياً.

فيروس كورونا الجديد

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26 أكتوبر 2020 - 9 ربيع الأول 1442 03:20 PM

شركة "بيوكاد" تكيّف تقنياتها الإنتاجية مع المعايير المقررة

روسيا.. بدء إنتاج لقاح "سبوتنيك-V" قبل ديسمبر المقبل

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت شركة روسية متخصصة في إنتاج الأدوية عن نيتها البدء في الإنتاج الصناعي للقاح الروسي الأول لفيروس كورونا المستجد، "سبوتنيك-V"، قبل حلول شهر ديسمبر المقبل.

وقالت المتحدثة باسم شركة "بيوكاد" إيرينا كينيوخوفا: إن الشركة تعمل حاليا على تكييف تقنياتها الإنتاجية مع معايير اللقاح الذي تم تطويره في مركز "غاماليا" التابع لوزارة الصحة الروسية، والذي تم تسجيله رسميا في 11 أغسطس الماضي.

ووفق "روسيا اليوم"، أكدت شركة روسية أخرى وهي "بينوفارم" أن مصنعها في مدينة زيلينوغراد بضواحي موسكو بصدد إتمام استعداده للبدء في إنتاج لقاح "سبوتنيك-V" صناعياً.

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فيروس كورونا الجديد

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