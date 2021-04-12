"الصحة": تسجيل 842 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 706 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 12 أبريل 2021، تسجيل 842 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 399277 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 706 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 384027 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6765 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8485 والحالات الحرجة 950 حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 12 أبريل 2021، تسجيل 842 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 399277 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 706 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 384027 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6765 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8485 والحالات الحرجة 950 حالة.