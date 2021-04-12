"الصحة": تسجيل 842 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 706 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 12 أبريل 2021، تسجيل 842 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 399277 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 706 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 384027 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6765‏ حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8485 والحالات الحرجة 950 حالة.