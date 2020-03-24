القصيم: إطلاق حملة تبرع بلا تجمع تحت شعار "خليكم حنا نجيكم"

أمير المنطقة يطلع على نتائج تنفيذ وتطبيق خطة منع التجول

أطلق أمير منطقة القصيم رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء بنوك الدم (دمي) الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، بديوان الإمارة، مبادرة تبرع بلا تجمع تحت شعار "خليكم حنا نجيكم"، والمنفذة من قبل جمعية أصدقاء بنوك الدم بالشراكة مع إمارة المنطقة والتجمع الصحي بالمنطقة ودعم مؤسسة السبيعي الخيرية لتعزيز التبرع بالدم من خلال زيارة المواطنين بمنازلهم، بحضور رئيس التجمع الصحي بالمنطقة الدكتور سلطان الشايع، ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء بنوك الدم الدكتور فيصل الخميس، والمدير التنفيذي للجميعة حمود البطي.

واستمع سموه من قبل نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور فيصل الخميس عن تفاصيل المبادرة التي تهدف إلى تجهيز ثلاثة سيارات متجولة مخصصة كوحدات خاصة للتبرع بالدم ضمن فريق طبي متخصص في عمليات سحب الدم والوصول إلى الأسر والأفراد في منازلهم.

وأكد أمير منطقة القصيم أهمية مثل هذه المبادرات الخادمة للمجتمع، مثمناً ما تقدمه مبادرة تبرع بلا تجمع من خلال تعزيز التبرع من خلال الوصول إلى منازل المتبرعين.

من ناحية أخرى، اطلع أمير منطقة القصيم ‏على تقرير عن حالة منع التجول في يومه ‏الأول بالمنطقة، خلال ترؤسه للاجتماع الأمني بديوان الإمارة، للاستماع والاطلاع على الخطط الأمنية المتخذة في هذا الشأن، ونتائج هذه الخطط، بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان ووكيل إمارة المنطقة للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف المرواني، ومدراء القطاعات الأمنية بالمنطقة.

ورحب سموه في البداية بجميع قيادات القطاعات الأمنية، واستمع إلى ما اتخذ من خطط، ونتائج هذه الخطط، لمنع التجول الذي بدأ ليلة البارحة، مبدياً سموه رضاه على نتائج هذه الخطط في عموم المنطقة،مقدماً شكره لكافة سكان المنطقة على تجاوبهم المميز مع قرار منع التجول ولكل القطاعات الأمنية والحكومية العاملة في الميدان، مثمناً سموه الدور الذي يقومون به، مشيراً إلى أنه من فضل الله علينا أن أحد مكتسباتنا في هذه المرحلة الوعي الكبير والتجاوب من المواطنين والمواطنات والمقيمين.

وقال سمو أمير منطقة القصيم: افتخر كثيراً واعتز بانضباط الجميع واشكرهم على تجاوبهم فيما وجّه به ولي أمرنا -حفظه الله- إذ إن خطواتنا الاستباقية في المملكة لمواجهة هذا الوباء مفخرة لكل سعودي وسعودية، ويحق لنا أن نفتخر بما وصلنا إليه من شعور بالمسؤولية، وتعاونٍ كبير مع خطط أجهزة الدولة المعنية.