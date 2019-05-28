أمين الهلال الأحمر يقف على أعمال الحملة الإنسانية السعودية بمخيم الزعتري

إشادة دولية بالجهود المستمرّة لمركز الملك سلمان للإغاثة .. رسالة أرض السلام

اطّلع الدكتور صالح بن حمد التويجري الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، على أعمال الحملة الإنسانية السعودية في مخيم الزعتري، والتي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وكان في استقباله المدير الإقليمي للحملة الدكتور بدر السمحان، الذي أكد أن الحملة السعودية هي رسالة أرض السلام للإخوة، تعمل على التخفيف من المعاناة والوقوف مع الأشقاء والمساهمة في تلافي الصعوبات، ومواصلة الحياة سويًّا.

وكشف عن أن عدد اللاجئين في المخيم الذين يتلقون خدمات المركز حالياً بالمخيم (77.033) لاجئًا ولاجئة، يساهم المركز في تلبية متطلباتهم الحياتية من حيث الحماية، التعليم، الصحة، المياه، والإصحاح البيئي، وتوفير الطاقة.

واطلع "التويجري" خلال زيارته على الكثير من المحاور التي يعمل المركز على تنفيذها على مدار الساعة، ومنها المحور الطبي والتعليمي والإيوائي والموسمي والإغاثي الاجتماعي، بالإضافة إلى محور المشاريع الحالية.

وأكد "التويجري" حرص المنظمة على مثل تلك الزيارات التي تتعرف المنظمة من خلالها على النماذج الإغاثية والتجارب الإنسانية الرائدة للمنظمات والحملات الإنسانية.

وثمن الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، الجهود التي تقدمها المملكة للتخفيف من معاناة وآلام المنكوبين والمتضررين في مختلف بقاع العالم، مؤكدًا مواصلة المملكة لمسيرة العطاء الإنساني بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.

وأشار إلى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والذي أسسته حكومة خادم الحرمين الشريفين ليكون قناة شرعية ورسمية ويدًا من أيادي الخير التي تساهم من خلالها المملكة في تخفيف معاناة الأشقاء اللاجئين ودعم العمل السعودي الإغاثي على مستوى العالم بشكل عام.

وكشفت الزيارة، فيما يخص المحور الطبي، عن عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والتي تعتبر واحدة من أكبر المستشفيات الميدانية في مخيم الزعتري والمجهزة بأحدث الأدوات والمعدات الطبية، ولديها كوادر طبية وإدارية من الكفاءات المتميزة.

وقد تم تأسيسها في شهر 9 من عام 2012م، ومنذُ ذلك الحين وهي تقدم خدماتها الصحية بنسق متصاعد، وتشمل: (20) عيادة اختصاص في (15) تخصصًا طبيًّا ومساندًا (الباطنية، القلبية، الجلدية، الأسنان، الأذنية ، النسائية ، الأطفال ، العظام ، الجراحة ،الإجراءات ، الطب العام ، التطعيمات واللقاحات ، التغذية ، التثقيف الصحي) ، أربعة أقسام طبية مساندة ( الصيدلية ، الأشعة ، المختبر ،الترياج" الفحص الأولي) سيارتي إسعاف.

وحظيت هذه العيادات بزيارة الوفود من المنظمات الإنسانية والطبية من كافة أنحاء العالم لتبادل الخبرات مع كوادر العيادات بواقع (22) وفدًا طبيًّا من (25) جنسية مختلفة من أربع قارات؛ نظراً للسمعة الطيبة التي اكتسبتها، فيما قدمت العيادات خدماتها الطبية في مخيم الزعتري منذ افتتاحها مطلع الأزمة السورية إلى قرابة ( مليون مراجع).

وفيما يخص المحور التعليمي، اطلع "التويجري" على المركز السعودي لخدمة المجتمع الذي يعتبر واحداً من أهم المراكز التعليمية والتدريبية في مخيم الزعتري منذ تأسيسه في أغسطس 2015 ويقدم دوراته في الأقسام المهنية والحرفية: ( قسم الخياطة ، قسم المطبخ ، قسم الفنون والإكسسوارات ). والأقسام التعليمية والتدريبية: ( قسم الحاسب الآلي، قسم اللغة العربية ، قسم محو الأمية ، قسم اللغة الإنجليزية ، قسم علوم القرآن الكريم ، قسم الرياضيات ، قسم العلوم ). فيما عمل على تأهيل أكثر من (3000) طالب وطالبة . كما تم توزيع عشرات الآلاف من الحقائب المدرسية التي تحتوي أدوات قرطاسية متكاملة صنعت خصيصاً للطلاب السوريين من أفضل المصانع المتخصصة؛ حيث تمت تغطية كافة في المخيم لعامين دراسيين متتاليين.



وضمن جهود المركز في المحور الإيوائي بهدف تأمين مسكن مناسب للأشقاء السوريين في المخيم؛ فقد تم إنشاء أكثر من (4000) كرفان (بيت جاهز) للأسر السورية، بالإضافة إلى تأمين أكثر من (1800) خيمة مضادة للحريق في بداية الأزمة السورية وزعت على اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري.



كما أولت المملكة ضمن المحور الموسمي تغطية كافة الأشقاء السوريين في مخيم الزعتري بالكسوة الشتوية في كل عام منذ عام 2013م؛ حيث بلغ إجمالي عدد القطع الشتوية حتى عام 2017م (695.422) قطعة شتوية متنوعة، بالإضافة إلى حصص الملابس الشتوية بواقع (16014) حصة شتوية، كما شهد المخيم في بدايات تأسيسه تأمين المملكة لعدد (3150) مدفأة مع أسطوانة غاز وملحقاتها على الأشقاء السوريين في المخيم.



وفيما يخص المحور الإغاثي فقد تمت تغطية كافة الأشقاء السوريين في المخيم بحقائب العناية الشخصية المكونة من (32) قطعة صحية متنوعة من العناية الشخصية؛ وذلك بواقع (129.273) حقيبة والمصنعة خصيصاً لهم، كما تمت التغطية بأطقم الأواني المنزلية المكونة من (29) قطعة المصنعة من الملامين الخالص، بالإضافة إلى أطقم ملحقات المائدة المكون من (24) قطعة المصنعة من الحديد المضاد للصدأ بواقع (18288) طقمًا.



أما فيما يخص الجانب الاجتماعي فقد تم إنشاء (26) مسجداً في مخيم الزعتري، وتأثيثها على مرحلتين؛ المرحلة الأولى بإنشاء (12) مسجدًا من الخيام المضادة للحريق، والمرحلة الثانية من خلال بناء مساجد متكاملة وتأثيثها بواقع (14) مسجدًا.

كما تم بشأن المحور الغذائي توزيع (180) ألف علبة من اللحوم المعلبة، وتوزيع (15.500) سلة أسرة (سلة غذائية، سلة طفل، سلة صحية)، وتوزيع (57.642) سلة غذائية رمضانية ضمن هذا المحور الذي يتضمن حالياً توزيع السلال الغذائية الرمضانية في المخيم هذا العام، بواقع (16948) سلة غذائية.



الجدير بالذكر أن الإحصاءات العامة للأعمال الإنسانية السعودية في مخيم الزعتري في رمضان الحالي؛ قد كشفت أن عدد اللاجئين في المخيم بلغ 77.033، تبلغ نسبة الأطفال (أقل من خمس سنوات) 20%، ونسبة النساء الذين يعولون أسرهم 29.8%، فيما يصل عدد المواليد أسبوعياً إلى 70 طفلاً، كما يبلغ عدد اللاجئين العاملين في برنامج المال مقابل العمل 5004، وعدد اللاجئين حاملي تصاريح العمل 12360؛ منهم 14% نساء، كما التحق بالتعليم من الأطفال 18500، ويشمل المخيم 32 مدرسة، و58 مركزًا مجتمعيًّا، وتعمل في المخيم 32 منظمة إنسانية، و4 شركاء حكوميين. وتتضمن أهم الأنشطة الحالية: الحماية ، التعليم ، الصحة ، المياه والإصحاح البيئي ، وتوفير الطاقة.