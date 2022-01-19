شرطة مكة تحبط ترويج أكثر من 54 كجم شبو وتوقع بـ18 متورطًا

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات، أسفرت عن إحباط محاولة ترويج 54.409 كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، بحوزة 18 متهماً من الجنسيات الأثيوبية والباكستانية والبنجلادشية، منهم 8 مخالفين لنظام الإقامة.
وقال المتحدث: تم القبض عليهم، وتوقيفهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.
بينهم 8 مخالفين للإقامة.. تم توقيفهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات، أسفرت عن إحباط محاولة ترويج 54.409 كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، بحوزة 18 متهماً من الجنسيات الأثيوبية والباكستانية والبنجلادشية، منهم 8 مخالفين لنظام الإقامة.
وقال المتحدث: تم القبض عليهم، وتوقيفهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.