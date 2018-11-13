جامعة "كاوست" تشارك في أسبوع دبي للتصميم باختراع لقياس التلوث بأعماق البحار

نال إعجاب المشاركين من مختلف الجنسيات..وتصدَّر 150 مشروعًا للخريجين

شاركت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" باختراع جديد، يخص البيئة البحرية، وذلك في معرض الخريجين العالمي المقام على هامش أسبوعدبي للتصميم الذي انطلقت فعالياته اليوم.

وقدمت جامعة كاوست اختراعها أمام زائري المعرض، ونال إعجاب الحضور من مختلف الجنسيات الذين اطلعوا على 150 مشروعًا لخريجين، تم اختيارهم من بين أكثر من ألف طلب مشاركة.

ويتمثل الاختراع في جهاز تقني، يستطيع أن يهبط إلى مستوى ألف متر تحت سطح البحر، ويبقى لفترة تصل إلى شهرين لقياس التلوث، ومراقبة البيئة البحرية من قاع البحار، ويمكن أن يخرج من البحر بعد أن يتخلص من المادة الحديدية المصنوعة في داخله؛ لتسمح له بالصعود إلى أعلى.

وكانت الدورة الرابعة من فعاليات أسبوع دبي للتصميم قد انطلقت، وتتضمن 250 نشاطًا من قِبل أكثر من 120 شركة. كما يشتمل المهرجان على معارض ومشاريع لمجسمات مصممة خصيصًا للاحتفال بهذه المناسبة، إضافة إلى العديد من الجوائز والمنافسات والجلسات الحوارية وورش العمل والجولات والتجارب الفريدة لعشاق التصميم وعامة الزوار على حد سواء.

وقالت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة دبي للثقافة والفنون: «يمثل القطاع الإبداعي في دبي رافدًا أساسيًّا في دفع عجلة النمو الاقتصادي، ومكونًا لا غنى عنه في تعزيز رفاهية الفرد والمجتمع كله. ونحن في هذا الشأن نعمل تماشيًا مع رؤية وتوجيهات والدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على تعزيز الدور الريادي الذي تضطلع به الثقافة والفنون في تحقيق أهدافنا بالتوازي مع إنجاز خطة دبي 2021 الهادفة إلىبث أجواء السعادة، وتمكين أفراد المجتمع، وإلهامهم بالإبداع والابتكار». وتابعت: «لقد باتت دبي منذ فترة ليست بالقصيرة عاصمة للتصميم في المنطقة، وتدعمها سلسلة من الفعاليات والأحداث البارزة، مثل «أسبوع دبي للتصميم»، التي ساهمت في ترسيخ سمعتها بوصفها مركزًا متميزًا على خارطة الإبداع عالميًّا.

يُذكر أن المهرجان يحتوي أيضًا على معرض "أبواب"، ويضم في نسخته لهذا العام 5 أجنحة، أحدها من المملكة العربية السعوديةبدعم من مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء"، ومدينة الكويت. ويستضيف مصممين من عمان وبيروت ودبي، وسيشهد 90 جلسة حوارية وورشة عمل منتظرة ضمن فعاليات الأسبوع الذي يستضيفه حي دبي للتصميم.