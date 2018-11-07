صحف "بيروفية" و"تركية" تحتفي بأهداف "الهلال" في مرمى "الاتفاق"

احتفت العديد من الصحف التركية والبيروفية بأهداف نادي الهلال في مباراته أمس أمام الاتفاق في المباراة المؤجلة بين الفريقين في الجولة الخامسة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين؛ بسبب تواجد بافيتمبي غوميس، وأندريه كاريلو، ضمن مسجلي الأهداف.

البداية مع الصحف التركية التي امتدحت كثيراً اختيار الهلاليين للاعب الهداف؛ حيث قالوا إنه صفقة مميزة للفريق السعودي وإنه حتى الآن يحتل جدول ترتيب هدافي المسابقة برصيد 7 أهداف من أصل 8 مباريات لعبها الزعيم، بعدما سجل في مرمى الاتفاق هدفين.



صحيفة "libero" البيروفية امتدحت كرة القدم السعودية بصفة عامة والتطور الكبير الذي تشهده المسابقة، مضيفة أن لاعبها الدولي سجل ثاني أهدافه مع الهلال، وأن اللاعب يقدم مستويات جيدة للغاية مع الفريق الذي يحتل جدول ترتيب المسابقة بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه.