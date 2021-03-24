الأرصاد: انخفاض في مدى الرؤية بسبب الرياح والغبار على 7 مناطق

المركز: الحالة تستمر حتى مساء اليوم وتؤثر في غرب الرياض

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من انخفاض مدى #الرؤية بسبب #الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على مناطق عدة.

وقال المركز الحالة تشمل الحدود_الشمالية وتبوك #القصيم #مكة_المكرّمة #المدينة_المنوّرة وغرب #الرياض وشمال #الشرقية، وتستمر حتى مساء اليوم.

رياح مثيرة للأتربة الأرصاد حالة الطقس

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24 مارس 2021 - 11 شعبان 1442 11:46 AM

المركز: الحالة تستمر حتى مساء اليوم وتؤثر في غرب الرياض

الأرصاد: انخفاض في مدى الرؤية بسبب الرياح والغبار على 7 مناطق

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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نبّه المركز الوطني للأرصاد، من انخفاض مدى #الرؤية بسبب #الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على مناطق عدة.

وقال المركز الحالة تشمل الحدود_الشمالية وتبوك #القصيم #مكة_المكرّمة #المدينة_المنوّرة وغرب #الرياض وشمال #الشرقية، وتستمر حتى مساء اليوم.

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رياح مثيرة للأتربة الأرصاد حالة الطقس

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