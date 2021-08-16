"ذوو مرزوق" يحتفلون بعرسي "فارس" و"أحمد"

احتفل "ذوو مرزوق" بزفاف عرسي المنشد فارس بن سلمان المنجومي، وأحمد بن عبدالله المنجومي.

اقتصر الاحتفال على الأهل، مع أوفر التهاني والتبريكات والأمنيات من المعارف والأصدقاء والأحبة، والذين حالت جائحة كورونا دون حضورهم، ووسط أصدق الدعوات للعرسان بالتوفيق في حياتهم المقبلة.