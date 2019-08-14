رئاسة شؤون المسجد النبوي تنفذ خططها التشغيلية لما بعد الحج

من خلال إدارات "السقيا والنظافة والتوجيه والإرشاد والصيانة"

تواصل وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف، التي تمثل أحد القطاعات الحكومية بالمدينة المنورة؛ تقديم خدماتها لضيوف الرحمن زوار مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لموسم الحج الثاني؛ من خلال خططها التشغيلية والتنفيذية التي وضعتها قبل حج هذا العام 1440هـ.



وتتمثل هذه الخطط بمتابعة جميع شؤون المسجد النبوي والخدمات فيه، وتقديمها للمستفيدين من زوار ومصلين بما يناسب احتياجاتهم ليؤدوا عبادتهم بالمسجد النبوي بكل يسر وسهولة؛ إذ تقدم الوكالة أعمال نظافة المسجد النبوي الشريف وساحاته وسطحه وفرش المسجد النبوي الشريف بأكثر من 16 ألف سجادة داخل المسجد وسطحه وأطرافا من الساحات الشمالية والغربية والشرقية إضافة إلى مهام إدارة السقيا التي تتولى توريد أكثر من 300 طن من مياه زمزم يومياً وكذلك توفير مياه زمزم الباردة في 15 ألف حافظة مياه داخل المسجد النبوي وسطحه فضلاً عن 40 خزاناً من المياه الباردة مع الكاسات النظيفة ذات الاستخدام الواحد، بالإضافة إلى 60 موقعاً للمشارب فيها 385 نافورة شرب في ساحات المسجد النبوي وكذلك الإشراف على تعبئة الحافظات وتوزيع أكثر من 360 ألف كأس جديد يومياً وسحب المستعمل منها أولاً بأول .



وتقوم إدارة السقيا بتهيئة المشربيات والعناية بنظافتها وتجهيزها في عموم الساحات حيث تحتوي كل مشربية على 21 أو 12 صنبورًا وعدد 40 أو 24 حامل كاسات إضافة إلى تأمين كاسات الشرب التي تصل إلى 400 كرتون في اليوم الواحد ما يعادل 800 ألف كاسه موزعة داخل المسجد النبوي وسطحه وساحاته ، كما تعمل الإدارة على متابعة تحليل مياه زمزم بصفة دورية في مختبر الوكالة ومتابعة ما يخص تعبئة الحافظات بماء زمزم المبرد وغير المبرد وأماكن توزيعها ونظافتها ونظافة مواقعها ومتابعة موقع سبيل ماء زمزم في الساحة الغربية المخصص لتعبئة ماء زمزم للأفراد والمساجد والإشراف على نظافة العربات المخصصة لنقل حافظات زمزم.



وتقدم إدارة النظافة والسجاد بالوكالة العديد من الخدمات الحيوية من خلال المهام اليومية التي يعمل على تنفيذها 1250 عاملاً للنظافة في أقسام الرجال و200 عاملة في أقسام النساء حيث المشتملة على كنس الروضة الشريفة وتطييبها بمعطرات الورد وغسل الأرضيات داخل المسجد النبوي وكنس سجاد المسجد .



ويتولى قسم التوجيه والإرشاد الديني للزوار والمصلين بالمسجد النبوي الشريف، الدعوة إلى الله والتوجيه بالحكمة والموعظة الحسنة وتيسير وتسهيل السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما وزيادة الدروس العلمية التي تعنى بالعقيدة وتوفير مكتبة متكاملة "مقروءة" تحتوي على الكتب العلمية المطبوعة والمخطوطة والصوتية التي تضم الدروس العلمية لمدرسي المسجد والخطب والتلاوات لأئمة المسجد النبوي تقدم للزوار بعدة وسائط منها الأشرطة والأقراص المضغوطة CD مجاناً وكذلك الإجابة عن الفتاوى المتعلقة بالعبادة والحج والعمرة وآداب زيارة المسجد النبوي إضافة إلى نسخ جميع كتب المكتبة وتحويلها إلى صيغة PDF وتأمين أجهزة حواسيب مطورة مما يتيح للباحث حرية التصفح العادي والرقمي .



وتقوم إدارة خدمات التشغيل والصيانة بإعداد ومتابعة تنفيذ برامج التشغيل والإطفاء للإنارة الداخلية والخارجية بالمسجد النبوي الشريف وساحاته ووضع برامج تشغيل القباب والمظلات ومتابعة تشغيلها حسب ظروف الجو وكذلك مراوح بث رذاذ الماء في الساحات ومتابعة تنفيذ برنامج تشغيل السلالم الكهربائية الخاصة بالسطح والدورات ومتابعة حالة الجو داخل المسجد النبوي والتأكد من مناسبتها لجموع المصلين والتأكد المباشر من عمل جميع الأجهزة والمعدات ووحدات الإنارة.



وتتولى إدارة الساحات الإشراف على ساحات المسجد النبوي ويسعى العاملون في الإدارة إلى تقديم أفضل الخدمات لزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقوم المراقبون بمراقبة كافة الخدمات في الساحات والإبلاغ عن أي ملاحظات لعدم اعاقة الحركة في الساحات وتوجيه الرجال والنساء إلى المصليات المخصصة لكل منهم وإرشاد التائهين ومساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ونقلهم بالعربات المخصصة من أطراف الساحات إلى أبواب المسجد النبوي قبل الصلاة وبعد الصلاة من أبواب المسجد إلى إطراف الساحات والحد من الافتراش ووضع الأمتعة داخل الساحات .



وأولت الإدارة العامة النسائية بوكالة الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوي، القسم النسائي عناية فائقة من تهيئة الإمكانات كافة للمصليات والزائرات وتعيين مراقبات يؤدين جميع الأعمال الخدمية والرقابية والتنظيمية والأمنية مع مراعاة الخصوصية وعدم مضايقة الرجال لهن في أداء عباداتهن وتمكين النساء من الوصول والصلاة في الروضة الشريفة في أوقات متفرقة بالليل والنهار والتأكد من توفير جميع المتطلبات والخدمات في أقسام مصلى النساء من مياه زمزم المبردة والفرش ومتابعة نظافة المسجد وجاهزية دورات المياه الخاصة بالنساء على مدار الساعة وجمع المفقودات التي تسلم إلى أصحابها أو تسلم إلى قسم المفقودات في حالة عدم العثور على أصحابها وتعد تقارير يومية منهن بذلك كله .