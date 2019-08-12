ضبط أبقار بمبانٍ مهجورة بمكة.. و"الأمانة" تحذّر من شراء اللحوم المجهولة

إتلاف شاحنة محمّلة بـ35 رأسًا من الذبائح الفاسدة بـ"المروة".. والحملات تتواصل

عززت أمانة العاصمة المقدسة، من استعداداتها الميدانية لمراقبة باعة اللحوم المخالفين، كما وجّهت الأمانة تحذيراتها من شراء الأطعمة واللحوم مجهولة المصدر، والتي يتم نقلها وتداولها بطرق غير صحية وبسيارات خاصة وغير مهيأة لتوزيعها وبيعها على المطاعم والمحلات؛ خاصة خلال هذه الفترة التي تشهد فيها العاصمة المقدسة تزايدًا في عرض الذبائح واللحوم.

وقد شرعت الأمانة -ممثلة في بلدياتها الفرعية وإدارة وحدات الذبح- في زيادة عدد المراقبين الميدانيين، وتكثيف الجولات الرقابية، وتنفيذ حملات تفتيشية واسعة لرصد باعة اللحوم داخل نطاق الأحياء السكنية بمكة المكرمة، وإيقاف أسواق المواشي العشوائية بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

وضمن السياق ذاته، قامت بلدية المسفلة الفرعية بحملة داخل نطاق البلدية، أسفر عنها ضبط (أغنام وأبقار) في بعض المباني والأحواش المهجورة، وتم رصد سيارات تحمل أغنامًا بطريقة مخالفة، تم تسليمها إلى إدارة وحدات الذبح؛ لاتخاذ الإجراء اللازمة حيال ذلك.

من جهة أخرى، واصلت الفِرَق الرقابية ببلدية الشوقية الفرعية مهامها في متابعة أعمال الذبح العشوائي، وإيقاف الباعة المخالفين، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحقهم، كما ضبطت البلدية شاحنة مُحمّلة بـ(35) رأسًا من الذبائح الفاسدة بمخطط المروة، وتم إتلافها والتخلص منها بالطرق الصحية المتبعة.