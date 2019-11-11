"أكاديمية تطوير القيادات الإدارية" تنفّذ حلقات متخصصة لإعداد القيادات الحكومية

بهدف مواكبة تطلعات رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020

في إطار سعي "أكاديمية تطوير القيادات الإدارية" لمواكبة تطلعات رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020 في بناء، وتأهيل وتطوير القادة الإداريين الحكوميين، والاهتمام بالقيادات الإدارية وفق استراتيجيات إدارية تضمن تطوير النظام المؤسسي بشكل عام، وتسهم في إعداد القائد الإداري الناجح القادر على تطوير القطاعات الحكومية لكي تتمكن من تحقيق أهدافها.

نفّذت أكاديمية تطوير القيادات الإدارية في الفترة القليلة الماضية عددًا من الحلقات التطبيقية المتخصصة في مختلف مناطق المملكة، بحضور ومشاركة عدد من القيادات الإدارية بالأجهزة الحكومية "نسائية ورجالية"، قام بتنفيذها مجموعة من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال، وتناولت محاورَ مهمة؛ كالإدارة والتخطيط الاستراتيجي، وإدارة الموارد البشرية، وإدارة النزاع في بيئة العمل، والتأثير القيادي، وإدارة الموارد الاستراتيجية، والتفكير الإبداعي في حل المشكلات، والجوانب القانونية في اتخاذ القرارات الإدارية، كما نفّذت أكاديمية تطوير القيادات الإدارية حلقات موجهة لعدد من إمارات المناطق.

الجدير بالذكر أن "أكاديمية تطوير القيادات الإدارية"، أُنشأت بقرار مجلس الوزراء 1437هـ، تحت مسمى "مركز إعداد وتطوير القيادات الإدارية" بمعهد الإدارة العامة، ثم صدر مؤخرًا قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تغيير اسم "مركز إعداد وتطوير القيادات الإدارية" المنشأ في معهد الإدارة العامة؛ ليصبح "أكاديمية تطوير القيادات الإدارية"، وهي تُعنى بتطوير القيادات الإدارية الحكومية، وتوفيرالخدمات المهمة على مستوى التطوير القيادي؛ أهمها القياس والتقويم، والذي يُعد أحد أهم الخدمات التي تسعى لاكتشاف القيادات وتحديد "الجدارات" اللازمة لتطوير مستوياتها الإدارية المختلفة؛ مما يُسهم في تقييم القيادات تقييمًا متعمقًا لاكتشاف إمكانيات القادة الإداريين وسماتهم الشخصية وقدراتهم المستقبلية، وكذلك بناء أدوات تعتمد على معايير علمية ومهنية تتمتع بالحيادية والموضوعية والعدالة وتكافؤ الفرص؛ لتحقيق قيمة مضافة في عملية اكتشاف واختيار القيادات الإدارية؛ وهو ما يساعد متخذي القرار في القطاع العام في اكتشاف واختيار وتحديد الاحتياجات التطويرية للقيادات الإدارية، والتي لديها القدرة والرغبة للمساهمة في تحقيق أهداف المنظمة والمشاركة الفاعلة في تحقيق رؤية المملكة 2030. كما تعمل الأكاديمية على تقديم كافة صور الدعم القيادي كإجراء الدراسات التطبيقية المتعمقة في مجال القيادة الإدارية، وإجراء دراسات تحديد الاحتياجات التدريبية، وكذا إجراء دراسات الحالات التطبيقية التفاعلية، واقتراح الموضوعات الحديثة في مجال القيادة الإدارية، وتوفير قاعدة بيانات للقيادات الإدارية".

وتهدف لأن تكون ضمن أفضل أكاديميات تطوير القادة وفقًا لتصنيف "فاينانشل تايمز"، و"كيو إس" المتخصصتين في تقييم الأكاديميات والمؤسسات التدريبة العالمية، وكذلك أن تكون من أفضل 30 أكاديمية في العالم متخصصة في الإدارة القيادية خلال 5 سنوات من تأسيسها.