"الحصيني" يوضّح خريطة هطولات الأمطار.. اليوم

أجواء باردة على معظم مناطق المملكة

تَوقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني، اليوم الثلاثاء، سماءً صحوة عدا جنوب المملكة، وأجواء باردة على معظم المناطق، عدا مكة المكرمة تميل للبرودة، وجازان معتدلة.

أما الأمطار المتوقعة اليوم، فيقول "الحصيني" إنها ستكون على أقصى جنوب الرياض والشرقية وأجزاء من الإمارات وعمان من خفيفة لغزيرة، وأجزاء محدودة من مناطق نجران وجازان وعسير.

4

04 يناير 2022 - 1 جمادى الآخر 1443 08:27 AM

أجواء باردة على معظم مناطق المملكة

"الحصيني" يوضّح خريطة هطولات الأمطار.. اليوم

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 10,297

تَوقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني، اليوم الثلاثاء، سماءً صحوة عدا جنوب المملكة، وأجواء باردة على معظم المناطق، عدا مكة المكرمة تميل للبرودة، وجازان معتدلة.

أما الأمطار المتوقعة اليوم، فيقول "الحصيني" إنها ستكون على أقصى جنوب الرياض والشرقية وأجزاء من الإمارات وعمان من خفيفة لغزيرة، وأجزاء محدودة من مناطق نجران وجازان وعسير.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022