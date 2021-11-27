شاهد.. بسطة الرياض تنطلق بإطلالة جديدة مع اعتدال الأجواء

الأمانة: تشتمل على عديد من الفعاليات.. وتستمر حتى 10 مساءً

نشرت أمانة منطقة الرياض، اليوم، عدة صور ترصد الحركة في بسطة الرياض بطريق الأمير محمد بن عبدالعزيز، مؤكدة أنها شهدت إطلالة جديدة بالتزامن مع اعتدال الأجواء.

وأشارت الأمانة، عبر حسابها في تويتر، إلى أن الفعاليات انطلقت -قبل قليل-، وتستمر حتى العاشرة مساءً، في انتظار إقبال الزوّار.

وكانت أمانة منطقة الرياض، قد أعلنت انطلاق فعاليات "بسطة الرياض"، التي تمثل سوقاً مفتوحاً لإحياء الفراغات العمرانية في العاصمة.

وتهدف "البسطة" إلى دعم رواد الأعمال المواطنين، وتضم بازارات الملابس والعطور، وعدداً من المطاعم المعروفة والكافيهات، مع وجود للفنون والحرف والموسيقى.