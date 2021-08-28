"الربيش" يشكر القيادة بمناسبة تكليفه رئيسًا لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

قال: التعليم الجامعي في عهد خادم الحرمين وولي عهده الأمين شهد قفزات نوعية

رفع الدكتور عبدالله الربيش، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- بمناسبة تكليفه رئيسًا لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.

وقال: إن التعليم الجامعي في عهد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين شهد قفزات نوعية، تثمر عن تخريج أجيال واعية ومثقفة، قادرة على النهوض بهذه البلاد، والارتقاء بها في كل مناحي الحياة، يضاف إلى ذلك سعيهما -حفظهما الله- الدؤوب للتطوير المؤسسي لمنظومة الجامعات الحكومية والأهلية؛ وهو ما أدى اليوم إلى تطوير الجامعات، ورفع جودة وكفاءة مخرجاتها.

وأضاف: "تجديد الثقة، هو أكبر حافز لي ولزملائي في الجامعة، لبذل مزيد من الجهد والعطاء، والعمل سويًّا لتعزيز ما أُنجز على أرض الواقع، وبلوغ الآمال والتطلعات المنشودة من قطاع التعليم الواردة في مرتكزات ومضامين رؤية المملكة 2030، وما نص عليه نظام الجامعات الجديد من نهج مؤسسي حديث، يتطلب عملًا دؤوبًا وسعيًا حثيثًا من أعضاء هيئة التدريس والكادرين الإداري والفني لإنجاح تجربته الواعدة على مستوى الجامعة".

وأكد الحرص على خدمة المنطقة بتوجيه ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية.

كما ثمّن الدكتور الربيش لوزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، تجديد الثقة الغالية، سائلًا المولى الكريم العون والتوفيق لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، والمساهمة في خدمة الوطن العزيز في ظل ما يشهده التعليم في هذا العهد الزاهر من تطور في الشكل والجوهر، في ضوء رؤية المملكة 2030 من تنمية شاملة، وتطوير نوعي في جميع مساراته وتوجهاته.