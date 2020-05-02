بوصلة السياحة بعد "كورونا".. صور ومقاطع تجذبها للداخل والخبراء يقولون كلمتهم

تحديات يحملها الواقع مع تفرّد الموارد الطبيعية والمناظر الخلابة وآمال تحسن الخدمات

في الوقت الذي فرضت فيه دول العالم الحجر المنزلي على مواطنيها؛ بسبب تفشي جائحة "كورونا"، تنافس الأغلبية على إظهار صور بقائهم في منازلهم، وكيفية الاستمتاع بقدر المستطاع بما حولهم، حيث انتشر عدد من الصور والمقاطع لمناطق تم تداولها على نطاق واسع وبهرت جميع من شاهدها، وفي هذا الصدد قامت وكالة الأنباء السياحية "تنا" بإجراء لقاءات مع عدد من المختصين والمهتمين بالمجال السياحي.

وفي التفاصيل، أكد مشرف وحدة الإحصاء والمعلومات بوكالة التطوير والجودة بكلية السياحة والآثار بجامعة الملك سعود ‏ماهر بن عبدالله الحيدر، ‏أن تصدر صور وفيديوهات المحافظات الجنوبية بدءاً من أبها حتى محافظات جازان يعود للموارد الطبيعة والمناظر الجميلة وكذلك الطقس البارد، ومع اجتياح فيروس "كورونا" لدول العالم، سيتجه الناس إلى السياحة الداخلية بعد انتهاء الأزمة، وقد تكون انتشار تلك الصور ومقاطع الفيديو؛ رغبةً منهم لاكتشاف تلك المناطق والمحافظات مستقبلاً.

‏وأشار "الحيدر" إلى أنه بكل تأكيد هناك أسباب لعدم منافسة تلك المواقع سياحياً، ولعل أول الأسباب أننا نعتبر من الدول الناشئة في هذا المجال، لذلك نحتاج للوقت حتى نستطيع منافسة الدول المجاورة وكذلك إقليمياً، والسبب الآخر مهما كانت الموارد الطبيعة متاحة بلا خدمات لن تكون وجهة محببة للكثيرين، فلا بد من وجود تكامل بين الخدمات "الإيواء - المطاعم - المحلات التجارية - المناطق الترفيهية"، وتعزيز أنماط السياحة في تلك المناطق مثل سياحة المغامرة.

وتابع: "كل من ينتمي لقطاع السياحة متفائل كثيراً بما ستقوم به وزارة السياحة من خلال وضع الاستراتيجيات لتطوير المنطقة الجنوبية عموماً حتى تكون وجهة سياحية مستقبلاً، وأكبر دليل على اهتمام الوزارة هو إنشاء الهيئة السعودية للسياحة والتي تُعنى بتطوير المنتجات السياحية وكذلك تسويق الوجهات السياحية محلياً وخارجياً".

وبيّن أن ‏في وقتنا الحاضر المناطق السياحية مثل محافظات جازان ينقصها الخدمات والبنية التحتية الخاصة بالسياحة، لكن كموارد طبيعية ومناخ اعتقد تعتبر ميزة محفزة ومشجعة للسفر، لكن دون اكتمال تلك الخدمات يعتبر من المهددات للسفر لتلك المناطق، فلا بد من تكامل الخدمات حتى تزدهر المناطق، وكذلك المجتمع المحلي يستفيد من خلال تنشيط اقتصاد المنطقة أو المدينة مما ينعكس مستقبلاً بالفائدة للمنطقة وسكانها.

من جهته، أكد الأمين العام للمركز العربي للإعلام السياحي خالد آل دغيم، أن ظروف الحجر كشفت أشياء كثيرة وأظهرت رغبة الناس في التكيف مع الواقع وإظهار الجانب المضيء خلال معايشة الأماكن الموجودين فيها والالتزام بالتعليمات، وقد كان للصور التي تم تداولها من المناطق السياحية دافع إلى التفكير بجدية للعيش في الأرياف والعودة لها؛ لما تتمتع به من الطبيعة والمساحات المفتوحة والتباعد الاجتماعي مع توفر الخدمات بها، مؤكداً أنه أصبح الوصول إليها سهلاً، ومع الظروف التي صاحبت فيروس "كورونا" والتقيد بالتعليمات الصحية أصبح الإنسان يفكر بطريقة مختلفة مع منزل المستقبل.

وأردف: "البحث عن أماكن الاستجمام التي تقلل رتابة مثل هذه الظروف تأتي من رحم المعاناة، فعلية يلزم تسويق مثل هذه المناطق السياحية للمستثمرين لبناء سكن سياحي جاذب وتهيئة المجتمع للتوجه لمثل هذه المناطق والاستمتاع بمقوماتها السياحية من خلال سياحة مستدامة على مدار العام، وهذا العمل رافد لتدوير رأس المال وتشجيع للسياحة الداخلية في الوقت الذي اختفت فيه الرغبة في السياحة الخارجية، كما يحمل توليد للوظائف، وهنا يأتي دور الإعلام لتوجيه المستثمرين للفرص الاستثمارية وتوعية المجتمع بأهمية السياحية الداخلية والتقليل من هجرة رؤوس الأموال والسائحين سنوياً إلى الخارج".

من جانبه، أوضح المرشد السياحي أحمد الجعيد، أن فترة الحجر المنزلي أعطت الفرصة للناس للبحث والنشر، وخصوصاً في بيئتهم المحلية من نشر الصور ومقاطع الفيديو والمقالات التي تتحدث عن المقومات الطبيعية والسياحية بها، وكذلك شوقاً منهم للسفر بعد انتهاء فترة الحجر -بإذن الله- جعلهم يخططون لوجهات سياحية جديدة؛ ومنها مناطق سياحية مميزة بجنوب المملكة مثل جبال فيفا والداير ومواقع أخرى.

وأوضح "الجعيد" أن ‏السائح يستهدف وجهات سياحية جديدة في كل رحلة، وهنا يأتي الدور على الجهات المختصة والمستثمرين بالقطاع في التخطيط والتجهيز لمواقع ووجهات تلبي احتياجه، مثل منطقة جازان التي تتميز بتاريخها وتراثها وطبيعتها الجميلة، مشيرا إلى أنه في الفترة السابقة زاد الطلب على جولاتها السياحية، والقادم أفضل بعون الله في تسليط الضوء على هذه الوجهة السياحية، ونتمنى اكتمال المشاريع السياحية لتحقق تطلعات واحتياجات السائح.