255 حالة جديدة .. إصابات "كورونا" في لبنان ترتفع إلى 5.672

تسجيل حالتي وفاة بالفيروس خلال يوم

سجّل لبنان 255 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم (الخميس)، بينهم 251 ضمن المُقيمين، و4 من الوافدين من الخارج أخيرًا ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 5.672 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة العامة، أنها سجلت حالتي وفاة، وأجرت 8.073 فحصًا للفيروس.


وأضافت أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 1.974.

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06 أغسطس 2020 - 16 ذو الحجة 1441 09:09 PM

تسجيل حالتي وفاة بالفيروس خلال يوم

255 حالة جديدة .. إصابات "كورونا" في لبنان ترتفع إلى 5.672

صحيفة سبق الإلكترونية

بيروت

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سجّل لبنان 255 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم (الخميس)، بينهم 251 ضمن المُقيمين، و4 من الوافدين من الخارج أخيرًا ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 5.672 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة العامة، أنها سجلت حالتي وفاة، وأجرت 8.073 فحصًا للفيروس.


وأضافت أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 1.974.

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