في خضم الصراع مع روسيا.. أوكرانيا تتسلم ثالث شحنة أسلحة وذخائر أمريكية

جزءٌ من حزمة أمنية قيمتها 200 مليون دولار

وصلت طائرة أمريكية تحمل معدات عسكرية وذخائر إلى العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم (الثلاثاء)، في ثالث شحنة ضمن حزمة أمنية قيمتها 200 مليون دولار مقدمة من واشنطن إلى البلد الأوروبي في خضم الصراع مع روسيا.

وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف للصحفيين قبل هبوط الطائرة: "شركاؤنا يزيدون من حجم المساعدة العسكرية، واليوم نتلقى الطائرة الثالثة من حكومة الولايات المتحدة كجزء من هذه المساعدة"، وفقًا لـ"رويترز".

وخصصت الولايات المتحدة أكثر من 650 مليون دولار من المساعدات الأمنية لأوكرانيا في العام الماضي، وأكثر من 2.7 مليار دولار في المجموع منذ عام 2014.