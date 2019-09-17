في 3 سنوات .. "سعي" توظف 600 شخص من ذوي الإعاقة

"العمير": لدمجهم في المجتمع والتوسع في مناطق أخرى

ساهمت مبادرة "سعي" على مدى ثلاثة أعوام في توظيف أكثر من 600 شخص من ذوي الإعاقة، على مستوى مناطق ومحافظات المملكة، بعد أن خضعوا لتأهيل وتدريب كي يتمكنوا من الاعتماد على أنفسهم.

وقالت المتحدثة باسم المبادرة صفاء العمير، لـ"سبق": "سعي هي مبادرة تطوعية تعمل على تأهيل وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة وإدراجهم في سوق العمل؛ حيث عملت مبادرة سعي لتأهيل وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، منذ أواخر عام ٢٠١٧ على تفعيل الدمج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة؛ لينتقلوا من أفراد متلقين للخدمات، إلى أفراد منتجين وفاعلين بما يتناسب مع رؤية المملكة ٢٠٣٠".

وأضافت: بادرت سعي بمساعدة أعضائها المتطوعين على تأهيل وتوظيف ٦١٨ شخصًا من ذوي الإعاقة والأمراض النفسية والجسدية المزمنة في عامها الأول، وأهلت ودربت نزيلات مركز التأهيل الشامل، ثم زفهم إلى سوق العمل بنهاية البرنامج بحضور وزارة العمل.

وتابعت: أعدت "سعي" عدة برامج؛ منها برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف لطالبات التربية الخاصة - الإعاقة الفكرية بإدارة تعليم الرياض.

وأضافت: لعامين متتالين أدى الفريق البرنامج ذاته مع طلاب التربية الخاصة، وعدة برامج أخرى تمت إقامتها، وبرامج تحت التنفيذ؛ منها برنامج (رائد) لتأهيل وتوظيف ذوي اضطراب طيف التوحد بالشراكة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

واختتمت بقولها: "مبادرة سعي لا تدرب وتوظف فحسب، بل تقدم لمستفيديها التواصل الدائم والدعم النفسي والدفاع عن حقوقهم من قبل محامين ومختصين نفسيين وممارسين من ذوي الاختصاص في بعض مدن المملكة؛ أهمها: جدة، والحدود الشمالية، وحائل، والباحة، والدمام، وبمركزها الرئيس الرياض، كما تتطلع لتغطية كافة مدن المملكة بنهاية العام الحالي.