شاهد 3 آلاف زائر في افتتاح "ربيع الدرب".. احتفال فني وألعاب ومسابقات

فعاليات تستمر 16 يومًا تزامنًا مع إجازة الطلاب بمشاركة "ضيوف ومشاهير"

دشن محافظ الدرب المهندس صالح بن علي القحطاني، مساء أمس، فعاليات مهرجان ربيع الدرب في حديقة المملكة وشاطئ الشقيق، بحضور رئيس مركز الشقيق مقعد السبيعي، ورئيس البلدية المهندس محمد الخرمي، ومدير مكتب التعليم جابر مجرشي، ومشرف الأسر المنتجة عبدالعزيز الشعبي.

وأقيم احتفال فني بهذه المناسبة، شارك فيه المنشد خالد حامد، وتم خلاله تدشين أوبريت درب المحبة وسط حضور كبير من الأهالي والزوار والمتنزهين، تجاوز 3000 زائر، واشتملت فعاليات الربيع على برامج متنوعة، شملت ركن البلاستشين، وركن الرسم وتركيب الصور، وشباك الذكريات، وألعاب كرة القدم والشطرنج، ومشاركات عدد من الفِرَق الاستعراضية.

وكشف محافظ الدرب، أن الفعاليات تقام بالتزامن مع بداية الإجازة للطلاب والطالبات؛ مؤكدًا أن لجنة التنمية السياحية استعدت لموسم الربيع بباكورة من البرامج والمسابقات في 4 مواقع، شملت: (شاطئ الشقيق، ومهرجان التسوق، وحديقة المملكة، ومركز ريم)؛ مبينًا أن الفعاليات ستستمر 16 يومًا بمشاركة عدد من الضيوف والمشاهير في المنطقة.