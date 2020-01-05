"المدينة" في 7 أيام.. سقوط "المتحرش بفتاة الاستغاثة" وتبرير "منومة الخارج"

أسبوع حمَل تدشين مشروع مركز خدمات التمور وتتويج 4 ميادين بكؤوس الفروسية

شهدت المدينة المنورة، الأسبوع الماضي، أحداثًا مختلفة يُعد بعضها الأبرز على مستوى السعودية؛ حيث تصدّر "القبض على الشاب المتحرش بفتاة" العنوان الأبرز في الصحف والقنوات، وتعرض لكم "سبق" الأحداث التي شهدتها "سيدة المدن" في الأسبوع الحالي.

مشروع التمور

دشن الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، مشروع مركز خدمات التمور في المدينة المنورة، الذي سيقدم الخدمات الزراعية واللوجستية والتسويقية لما قبل وبعد حصاد التمور بتكلفة تُقدر بـ١٢٠ مليون ريال على مساحة 100 ألف م2، بطاقة استيعابية تصل إلى 16 ألف طن، ويخدم أكثر من 500 ألف نخلة

المتحرش بالفتاة

وألقت دوريات الأمن بالمدينة المنورة، القبض على شاب يبلغ من العمر 29 عامًا، قام بالتحرش بفتاة عند ركوبها معه من أجل إيصالها، وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، بأنه وبالإشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن استغاثة فتاة -في مقطع فيديو- من شخص قام بالتحرش بها عند ركوبها معه من أجل إيصالها؛ فقد تمكنت دوريات الأمن -بتوفيق الله- من القبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر.. وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقرّ بما نُسب إليه؛ حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

"صحة المدينة" تبرر

وكشفت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة بخصوص ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية، عن وجود مريضة منومة خارج مستشفى أحد؛ فقد بادر حارس الأمن بإبلاغ الإدارة المناوبة، التي قامت بوضعها على العربة المتنقلة، والتوجّه بها إلى عيادة الفرز الأولي، وقالت: بعد الرجوع لكاميرات المراقبة، تَبَيّن أن المريضة -شفاها الله- حضرت عند تمام الساعة الرابعة فجرًا إلى المستشفى مع ابنها؛ حيث استَلْقَت على أحد الأسرّة الموجودة خارج الطوارئ المخصصة لاستقبال الحالات الطارئة التي تصل عبر إسعافات هيئة الهلال الأحمر السعودي؛ وذلك انتظارًا لوصول ابنها قبل الدخول لقسم الطوارئ.

وأضافت: "فور مشاهدتها خارج المستشفى مغطاة بغطائها الخاص؛ فقد بادر حارس الأمن بإبلاغ الإدارة المناوبة، التي قامت بوضعها على العربة المتنقلة والتوجه بها إلى (عيادة الفرز الأولي)؛ حيث تم تسجيل العلامات الحيوية، وقدمت لها الخدمات الإسعافية اللازمة حسب المتبع، وغادرت -بحمد الله- المستشفى الساعة الثامنة والنصف صباحًا".

كؤوس فروسية المدينة

وانطلق موسم سباقات الفروسية بميدان المدينة المنورة لموسم 2020، بمشاركة عدد كبير من ملاك الخيل والمهتمين بها؛ وذلك من خلال الحفل الأول لميدان الفروسية، والذي تضمن خمسة أشواط على مسافات مختلفة.

وجاءت كؤوس فروسية المدينة المنورة متوجة أربعة ميادين بالمملكة لموسم 2020؛ ففي الشوط الأول كان ‏الجواد "غلا وطني" من مدينة الرياض، والشوط الثاني الجواد "مبلغ" من محافظة الزلفي، والشوط الثالث الجواد "ناصي الخير" من المدينة المنورة؛ أما الشوط الرابع فقد قرّرت لجنة السباق والتحكيم إعادة الشوط في الحفل الثاني؛ وذلك بسبب الانطلاقة الخاطئة، والشوط الخامس الجواد "لؤي الخالدية" من منطقة نجران.