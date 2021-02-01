البيت الأبيض: نراجع حق وصول "ترامب" للتقارير الاستخباراتية

قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي، اليوم، إن قرار منح الرئيس السابق دونالد ترامب حق الوصول إلى إحاطات المعلومات الاستخباراتية، قيد المراجعة، وفق روسيا اليوم.

وتفصيلاً، أوضحت "بساكي" في إحاطة صحفية: "هذا الأمر قيد المراجعة، ولم أحصل على القرار النهائي بعد".

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01 فبراير 2021 - 19 جمادى الآخر 1442 11:25 PM

البيت الأبيض: نراجع حق وصول "ترامب" للتقارير الاستخباراتية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي، اليوم، إن قرار منح الرئيس السابق دونالد ترامب حق الوصول إلى إحاطات المعلومات الاستخباراتية، قيد المراجعة، وفق روسيا اليوم.

وتفصيلاً، أوضحت "بساكي" في إحاطة صحفية: "هذا الأمر قيد المراجعة، ولم أحصل على القرار النهائي بعد".

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