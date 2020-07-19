وسط إجراءات احترازية.. جامعة الإمام تستقبل طلاب الاختبارات الصيفية

٥٧٠٠ طالب في ٢٨٤ شعبة دراسية بـ١٥ كلية

استقبلت كليات جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل طلاب وطالبات الفصل الصيفي للعام الجامعي 1440-1441هـ، وذلك لأداء الاختبارات النهائية لهذا الفصل الصيفي وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة.



وأوضح وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور غازي بن عبدالرحمن العتيبي؛ أن الجامعة هيأت الجو للطلاب والطالبات لتأدية الاختبارات؛ والتأكد من جاهزية القاعات الدراسية؛ وكذلك معامل الحاسب الآلي؛ وعلى الطلاب والطالبات بضرورة الالتزام بالتعليمات التي تخص الاختبارات، والحضور في وقت مبكر لقاعة الاختبار.



وأضاف الدكتور العتيبي أن كليات الجامعة أعلنت في وقت سابق عن جداول الاختبارات العملية والنهائية للطلاب المسجلين في الفصلين الصيفي وعددهم ٥٧٠٠ طالب في ٢٨٤ شعبة دراسية في ١٥ كلية من كليات الجامعة.



من جانبه أكد وكيل الجامعة الدكتور صالح بن علي الراشد، أنه تم تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية المعتمدة من قبل الجهات الصحية، والتي شملت تنظيف وتعقيم القاعات الدراسية، وكافة مرافق الكليات؛ حيث وفرت الكمامات الطبية للطلبة، وأكدت على ضرورة لبس الكمام منذ دخول الحرم الجامعي حتى الخروج واتباع الإرشادات الوقائية بالالتزام بالجلوس في المقعد المخصص فقط داخل القاعة، وإحضار الأدوات اللازمة؛ حيث لن يسمح بتبادل تلك الأغراض الشخصية ولن توفرها الجامعة لدواعي الصحة العامة وملصقات التباعد، بالإضافة إلى ترك مسافة بين المقاعد الدراسية بما لا يقل عن مترين.