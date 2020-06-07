ليبيا تسجّل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وصل إجمالي المصابين إلى 256.. والوفيات 5

سجّلت ليبيا، اليوم، 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليصل إجمالي المصابين إلى 256.

وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، أن 182 إصابة نشطة من إجمالي الإصابات، في حين بلغ عدد الوفيات خمس وفيات، مشيراً إلى تعافي 52 شخصاً من الفيروس.