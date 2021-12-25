8.88 مليار جرعة لقاح من كورونا حول العالم.. وهذا عدد الإصابات

الولايات المتحدة الأكثر تضرراً بـ 51 مليوناً و962786 إصابة بالفيروس

تجاوزت إصابات فيروس كورونا في العالم 278.8 مليون إصابة، بينما ارتفعت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى أكثر من 5.39 مليون حالة وفاة، وفقما كشفت بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، صباح اليوم السبت، لافتة إلى أنه تم إعطاء 8.88 مليار جرعة لقاح مضاد للفيروس.

ووفقاً لمركز علوم وهندسة النظم بالجامعة، فإن الولايات المتحدة لا تزال الدولة الأكثر تضرراً من الفيروس في العالم.

وبحسب "الألمانية"، سجّلت أعلى حصيلة إصابات، وهي 51 مليوناً و962786 إصابة، كما سجّلت أعلى حصيلة وفيات، وهي 816 ألفاً و362 حالة وفاة.