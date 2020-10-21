النصر: غياب "مارتينيز " لمدة 3 أسابيع.. بداعي الإصابة

أعلن نادي النصر عن غياب لاعب الفريق الكروي الأول الأرجنتيني بيتي مارتينيز عن الملاعب لمدة أسبوعين - 3 أسابيع، بسبب تعرض اللاعب للإصابة في مباراة الفريق أمام الفتح ( الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ).



وفي الجانب الميداني كثف مدرب الفريق البرتغالي فيتوريا، الجمل التكتيكية في التدريبات وذلك استعداداً لمواجهة نظيره التعاون، الخميس المقبل، ضمن الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في بريدة.