"الصحة": تسجيل 147 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 151 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 12 يناير 2021، تسجيل 147 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 364096 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 151 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 355857 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6300 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 1939 والحالات الحرجة 310 حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 12 يناير 2021، تسجيل 147 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 364096 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 151 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 355857 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6300 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 1939 والحالات الحرجة 310 حالة.