تجاوباً مع ما نشرته "سبق".. "بلدية رفحاء" تعالج مداخل حي الورود بالأرصفة

"الطرقي": العمل جار بالموقع وسيتم الانتهاء منه في القريب العاجل

تجاوباً مع ما نشرته "سبق" عن شكاوى سكان حي الورود بمحافظة رفحاء من خطورة مداخل الحي، واعتبارها خطراً يهددهم؛ بدأت بلدية المحافظة معالجة أكتاف وجوانب المداخل بالأرصفة.

وأفاد مدير العلاقات العامة والإعلام بالبلدية، فيصل الطرقي، بأنه إشارة للخبر المنشور في صحيفة "سبق" بعنوان "سكان ورود رفحاء: مداخل حيّنا هاوية خطيرة وخطر داهم"، بأنه تم رصد الملاحظة وتم تكليف أحد المقاولين بسرعة ترصيف المداخل، مشيراً إلى أن العمل لايزال جارياً بالموقع، وسيتم الانتهاء منه في القريب العاجل.

وتقدم "الطرقي" بالشكر لصحيفة "سبق" لطرحها القضايا المتعلقة بالخدمات البلدية، وإتاحة الفرصة لمناقشة جميع الآراء والمقترحات التي تدعم جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية في مجالات العمل البلدي.

وكانت "سبق" نشرت شكاوى أهالي حي الورود بمحافظة رفحاء من خطورة مداخل الحي التي تفتقد وجود حواجز تمنع من السقوط في الأرض المنحدرة الموازية له.